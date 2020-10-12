Valorização de imóveis em Vitória e Vila Velha supera SP e Rio

O preço de venda dos imóveis residenciais nas capitais cresceu 0,53% no mês de setembro, na comparação com agosto, no país. A variação foi a maior nos últimos seis anos, segundo levantamento do Índice FipeZap divulgado na última semana. E o preço médio do metro quadrado em Vitória, por exemplo, tem registrado variação positiva em diferentes cenários econômicos, inclusive na pandemia, superando algumas capitais brasileiras. Em setembro deste ano, a capital do Espírito Santo apresentou uma valorização média de 0,66%, enquanto que outras capitais brasileiras, como São Paulo registrou 0,35% e Rio de Janeiro 0,38%. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, traz mais detalhes desse cenário atual.
Para a Ademi, algumas cidades brasileiras ainda vivem o reflexo da crise econômica que pegou o mercado na sua fase de expansão, com muita oferta. Aqui no Estado, ao primeiro sinal de agravamento da crise, o setor freou os investimentos, garantindo a rentabilidade dos imóveis em construção e prontos, provocando equilíbrio natural entre demanda e oferta. "Agora, já vivenciamos um novo ciclo de expansão dos lançamentos por conta do estoque baixo. As condições favoráveis para a retomada do setor, como juros baixos, melhoria do financiamento habitacional também contribuem, somado aos novos lançamentos que tradicionalmente chegam ao mercado com preço reajustado”, aponta a Associação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Fontes - 12-10-20