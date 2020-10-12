Valorização de imóveis em Vitória e Vila Velha supera SP e Rio

O preço de venda dos imóveis residenciais nas capitais cresceu 0,53% no mês de setembro, na comparação com agosto, no país. A variação foi a maior nos últimos seis anos, segundo levantamento do Índice FipeZap divulgado na última semana. E o preço médio do metro quadrado em Vitória, por exemplo, tem registrado variação positiva em diferentes cenários econômicos, inclusive na pandemia, superando algumas capitais brasileiras. Em setembro deste ano, a capital do Espírito Santo apresentou uma valorização média de 0,66%, enquanto que outras capitais brasileiras, como São Paulo registrou 0,35% e Rio de Janeiro 0,38%. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, traz mais detalhes desse cenário atual.