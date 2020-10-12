Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MERCADO IMOBILIÁRIO

Valorização de imóveis em Vitória e Vila Velha supera SP e Rio

Ouça entrevista com o diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 09:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 out 2020 às 09:54
O preço de venda dos imóveis residenciais nas capitais cresceu 0,53% no mês de setembro, na comparação com agosto, no país. A variação foi a maior nos últimos seis anos, segundo levantamento do Índice FipeZap divulgado na última semana. E o preço médio do metro quadrado em Vitória, por exemplo, tem registrado variação positiva em diferentes cenários econômicos, inclusive na pandemia, superando algumas capitais brasileiras. Em setembro deste ano, a capital do Espírito Santo apresentou uma valorização média de 0,66%, enquanto que outras capitais brasileiras, como São Paulo registrou 0,35% e Rio de Janeiro 0,38%. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, traz mais detalhes desse cenário atual.
Para a Ademi, algumas cidades brasileiras ainda vivem o reflexo da crise econômica que pegou o mercado na sua fase de expansão, com muita oferta. Aqui no Estado, ao primeiro sinal de agravamento da crise, o setor freou os investimentos, garantindo a rentabilidade dos imóveis em construção e prontos, provocando equilíbrio natural entre demanda e oferta. "Agora, já vivenciamos um novo ciclo de expansão dos lançamentos por conta do estoque baixo. As condições favoráveis para a retomada do setor, como juros baixos, melhoria do financiamento habitacional também contribuem, somado aos novos lançamentos que tradicionalmente chegam ao mercado com preço reajustado”, aponta a Associação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Fontes - 12-10-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados