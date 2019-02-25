Valores só serão liberados quando os Estados tornarem dados públicos

Já é possível consultar acessando o Portal da Transparência do Espírito Santo os nomes das empresas que recebem incentivos fiscais concedidos pelo governo do Estado. As informações foram liberadas desde a última sexta-feira (22) e serão atualizadas mensalmente pela Secretaria de Estado da Fazenda.

No entanto, valores e percentuais referentes aos incentivos não foram revelados. Em entrevista à CBN Vitória, os secretários de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, e de Controle e Transparência, Edmar Camata, afirmam que só se fará essa divulgação quando outros Estados do país tornarem seus dados públicos. Atualmente há 1.560 empresas recebendo o incentivo por meio do COMPETE-ES. Outras 262 recebem incentivos fiscais pelo INVEST-ES. Para os secretários, a divulgação de percentuais e valores podem fazer com que o Espírito Santo venha a perder competitividade por conta da guerra fiscal.