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INCENTIVOS FISCAIS

Valores só serão liberados quando os Estados tornarem dados públicos

Desde a última sexta-feira (22) já é possível consultar no Portal da Transparência do Espírito Santo os nomes das empresas que recebem incentivo fiscal

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 12:29

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 fev 2019 às 12:29
Já é possível consultar acessando o Portal da Transparência do Espírito Santo os nomes das empresas que recebem incentivos fiscais concedidos pelo governo do Estado. As informações foram liberadas desde a última sexta-feira (22) e serão atualizadas mensalmente pela Secretaria de Estado da Fazenda.
No entanto, valores e percentuais referentes aos incentivos não foram revelados. Em entrevista à CBN Vitória, os secretários de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, e de Controle e Transparência, Edmar Camata, afirmam que só se fará essa divulgação quando outros Estados do país tornarem seus dados públicos. Atualmente há 1.560 empresas recebendo o incentivo por meio do COMPETE-ES. Outras 262 recebem incentivos fiscais pelo INVEST-ES. Para os secretários, a divulgação de percentuais e valores podem fazer com que o Espírito Santo venha a perder competitividade por conta da guerra fiscal. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Edmar Camata e Rogelio Pegoretti - 25-02-19
 

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