Valor médio dos imóveis de Vitória cai 3,24% em 2016, diz estudo

Os preços de venda dos imóveis de Vitória subiram 3,16% em 2016, mas como a inflação do ano foi de 6,4%, houve perda real de 3,24% no valor de casas e apartamentos, na comparação com 2015. O consultor imobiliário José Luiz Kfuri comentou sobre o assunto.

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Segundo um levantamento realizado pelo FipeZap, o preço médio do metro quadrado de um imóvel residencial em Vitória, em dezembro, foi de R$ 5.688 - mesmo patamar de novembro. Assim, um apartamento médio, de 60 metros quadrados, tem o preço médio de R$ 341.280.

Se os valores fossem corrigidos pela inflação, o preço médio para a venda em Vitória seria de R$ 5.860,78 por metro quadrado, um valor R$ 172,78 maior do que o preço atual.

Com isso, o apartamento de 60 metros quadrados valeria, com preços corrigidos, R$ 351.646,80. Na comparação com o preço atual, o imóvel desvalorizou R$ 10.366,80.

Já em Vila Velha, a queda foi ainda maior. O preço médio do metro quadrado ficou em R$ 4.547, com uma alta de 2,32% em 2016. Se descontada a inflação do período, o valor registra queda real de 4,08%. Em valores corrigidos, a média de venda em 2015 era de R$ 4.725,75 por metro quadrado, uma perda de R$ 178,75 por metro quadrado.

Desse modo, um imóvel de 60 metros quadrados, que em 2015 teria, em valores corrigidos, um preço médio de R$ 283.545, foi vendido em dezembro de 2016 por R$ 272.820, uma diferença de R$ 10.725.