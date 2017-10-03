Valor de pedágio na Terceira Ponte precisa de revisão, afirma MP-ES

O Ministério Público Estadual (MP-ES) questiona judicialmente a Rodosol por descumprimento de contrato e pede redução do valor do pedágio na Terceira Ponte. As promotoras Sandra Lengruber e Gisele Meira Mafra entendem que os valores cobrados na tarifa precisam ser revistos em virtude da não execução de serviços previstos.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Giselle Albernaz de Meira e Sandra Lengruber - 03-10-17

Já o advogado da concessionária Rodosol, Rodrigo Martins, entende que o valor da tarifa já sofreu um erro matemático de cálculo desde 2013 e que a tarifa deveria ser a maior. O advogado admite que a Terceira Ponte já está paga, assim como a Ponte Rio-Niterói e que por lá a cobrança continua. Também enfatiza que tudo que é arrecadado nas praças de pedágio é automaticamente comunicado à agência reguladora.

O que diz a ARSP

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos - ARSP esclarece em nota, que, conforme previsto no Contrato de Concessão nº 01/98, é realizado o acompanhamento dos relatórios operacionais que contém informações em relação ao volume de veículos que circulam nas praças de pedágio da Terceira Ponte e Praia Sol, bem como a discriminação do fluxo de veículos por categorias (moto, automóvel, ônibus, caminhão, reboque e outros), data, veículos isentos, dentre outros.

De forma a verificar a confiabilidade das informações prestadas pela Concessionária a equipe técnica da ARSP audita os dados e, inclusive, contratou empresa especializada para contagem dos veículos em paralelo ao controle previsto na Concessão. No resultado de tal trabalho não foram encontradas divergências entre as informações monitoradas pela Concessionária e a empresa independente contratada pela Agência.

Cabe informar que os dados em relação ao fluxo de veículos que circulam nas praças de pedágio e a consequente receita da Concessão são atualizados mensalmente e estão disponíveis no Portal da Transparência para livre consulta dos interessados no campo (https://transparencia.es.gov.br/Comum/Rodosol ).