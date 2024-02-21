Vale alguma coisa? Notas e moedas antigas podem possuir valores altos

Sabe aquela nota que já está guardada há muito tempo na carteira? Ela pode valer mais do que você imagina! Isso porque algumas notas e moedas de Real podem custar até R$ 8 mil reais. Essa valorização é fruto do trabalho de colecionadores que, com cuidado na conservação, possuem notas que hoje em dia nem circulam mais. Em entrevista à CBN Vitória, um dos membros do Clube do Colecionador do Espírito Santo, Lélio Cimini explica o que influencia no preço e como identificar uma nota ou moeda valiosa. Ouça a conversa completa!