Vale a pena pagar IPTU e IPVA à vista, aponta associação

Início de ano é um período importante para pagar contas, despesas com materiais escolares e renovação de seguros, entre eles o DPVAT, IPTU e o IPVA são duas delas que demandam atenção da população. Nesta edição do CBN Vitória, você confere uma entrevista com o Advogado e representante da Associação Brasileira de Defesa dos Consumidores (Proteste), Renato Rita, que aponta dicas e sugestões para fazer o pagamento destas contas e também faz um alerta sobre as mudanças do DPVAT. Acompanhe!