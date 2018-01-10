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ENTREVISTA

Vale a pena pagar IPTU e IPVA à vista, aponta associação

Proteste dá dicas para o pagamento destas contas e faz um alerta sobre mudanças no DPVAT

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 11:10

Publicado em 

10 jan 2018 às 11:10
Início de ano é um período importante para pagar contas, despesas com materiais escolares e renovação de seguros, entre eles o DPVAT, IPTU e o IPVA são duas delas que demandam atenção da população. Nesta edição do CBN Vitória, você confere uma entrevista com o Advogado e representante da Associação Brasileira de Defesa dos Consumidores (Proteste), Renato Rita, que aponta dicas e sugestões para fazer o pagamento destas contas e também faz um alerta sobre as mudanças do DPVAT. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Renato Rita - 10-01-18
 

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