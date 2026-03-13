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Julgamento

'Vale a pena confiar no Estado, a justiça pode tardar, mas ela vem',  diz pai de juiz Alexandre Martins

Pai do magistrado morto há 23 anos falou sobre o sentimento de ver a condenação do juiz Antônio Leopoldo Teixeira como um dos mandantes do crime

Publicado em 13 de Março de 2026 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 mar 2026 às 11:27
Alexandre Martins de Castro, pai do Juiz Alexandre Martins morto em 2003
Alexandre Martins de Castro, pai do Juiz Alexandre Martins morto em 2003 Crédito: Ricardo Medeiros
Após o julgamento do último réu do caso do assassinato do juiz Alexandre de Martins de Castro Filho, ocorrido há 23 anos, o pai do magistrado, Alexandre Martins, falou sobre o sentimento de ver a condenação do juiz Antônio Leopoldo Teixeira como um dos mandantes do crime. Leopoldo foi condenado a 24 anos de prisão em regime fechado e também à perda do cargo, bem como dos seus vencimentos com a aposentadoria. O voto do relator, Fábio Brasil Nery, foi acompanhado por unanimidade no pleno do TJES. Para Alexandre Martins, "vale a pena confiar no Estado, a justiça pode tardar, mas ela vem. Se você esperar, confiar. Não pode desanimar, esmurecer". 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Martins -13-03-26.mp3

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