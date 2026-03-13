'Vale a pena confiar no Estado, a justiça pode tardar, mas ela vem',  diz pai de juiz Alexandre Martins

Após o julgamento do último réu do caso do assassinato do juiz Alexandre de Martins de Castro Filho, ocorrido há 23 anos, o pai do magistrado, Alexandre Martins, falou sobre o sentimento de ver a condenação do juiz Antônio Leopoldo Teixeira como um dos mandantes do crime. Leopoldo foi condenado a 24 anos de prisão em regime fechado e também à perda do cargo, bem como dos seus vencimentos com a aposentadoria. O voto do relator, Fábio Brasil Nery, foi acompanhado por unanimidade no pleno do TJES. Para Alexandre Martins, "vale a pena confiar no Estado, a justiça pode tardar, mas ela vem. Se você esperar, confiar. Não pode desanimar, esmurecer".