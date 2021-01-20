Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MPT-ES EXPLICA

Vai voltar ao trabalho presencial? Saiba seus direitos e deveres

O entrevistado é o procurador-chefe do MPT-ES, Valério Soares Heringer

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 12:25

Publicado em 

20 jan 2021 às 12:25
Empresas começam movimento de saída do home office e retomada presencial Crédito: Tima Miroshnichenko/Pexels
Já são mais de 10 meses de pandemia do novo coronavírus, e esse período está longe de acabar. Mesmo assim, algumas empresas já retomam seu ritmo, em 2021, com funcionários retornando ao trabalho presencial ou em modelo híbrido. Porém, com a perpetuação da covid-19 no ano que se iniciou, é preciso redobrar a atenção em diversos pontos, principalmente aqueles que dizem respeito à biossegurança contra a covid-19. Nesse movimento de retorno, em entrevista à CBN Vitória, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), Valério Soares Heringer, detalha quais são os direitos e deveres de funcionários e empregadores na retomada ao trabalho presencial. Ouça:
Entrevista - Patricia Vallim - Valério Soares Heringer - 20-01-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028
Imagem de destaque
Temporal com queda de granizo atinge cidades do Caparaó do ES
Imagem de destaque
Risco de AVC cresce no frio: veja 5 dicas para se proteger

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados