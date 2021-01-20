Vai voltar ao trabalho presencial? Saiba seus direitos e deveres

Já são mais de 10 meses de pandemia do novo coronavírus, e esse período está longe de acabar. Mesmo assim, algumas empresas já retomam seu ritmo, em 2021, com funcionários retornando ao trabalho presencial ou em modelo híbrido. Porém, com a perpetuação da covid-19 no ano que se iniciou, é preciso redobrar a atenção em diversos pontos, principalmente aqueles que dizem respeito à biossegurança contra a covid-19. Nesse movimento de retorno, em entrevista à CBN Vitória, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), Valério Soares Heringer, detalha quais são os direitos e deveres de funcionários e empregadores na retomada ao trabalho presencial. Ouça: