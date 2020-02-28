Vai viajar? Saiba como se prevenir do coronavírus

Você vai viajar para um país onde já há caso confirmado de transmissão do coronavírus? Saiba o que é possível fazer para evitar ou diminuir os riscos de infecção com a doença. Quem fala sobre o assunto em entrevista nesta sexta-feira (28) à rádio CBN Vitória, é o médico infectologista Jaime Rocha, membro do Comitê de Medicina de Viagem.