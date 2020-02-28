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CORONAVÍRUS

Vai viajar? Saiba como se prevenir do coronavírus

As orientações são do médico infectologista Jaime Rocha, membro do Comitê de Medicina de Viagem

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 fev 2020 às 11:45
Você vai viajar para um país onde já há caso confirmado de transmissão do coronavírus? Saiba o que é possível fazer para evitar ou diminuir os riscos de infecção com a doença. Quem fala sobre o assunto em entrevista nesta sexta-feira (28) à rádio CBN Vitória, é o médico infectologista Jaime Rocha, membro do Comitê de Medicina de Viagem.
O médico Jaime Rocha destaca que a decisão de viajar ou não para países onde há casos da doença é uma decisão muito individual e a pessoa deve levar em conta a sua idade e o seu estado de saúde. Em caso de embarque, confira quais são as orientações do infectologista. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jaime Rocha - 28-02-20

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