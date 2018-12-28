Vai pra praia? Confira como fica o tempo no ES durante o Réveillon

Nesta edição do CBN Cotidiano o nosso entrevistado é o Meteorologista do Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), Hugo Ramos. Em destaque, como não poderia deixar de ser, está a previsão do tempo para os próximos dias, já próximos à data do Réveillon. Na segunda-feira (31) o tempo deve seguir com muita nebulosidade em todo o estado. Previsão de pancadas de chuva, no fim de tarde, em todas as regiões capixabas. As chances de chuva diminuem, no período da noite, na maior parte do estado.

Já na terça-feira, o sol deve aparecer entre poucas nuvens em todo o estado. Faz calor e não há previsão de chuva. Sobre o verão: o capixaba enfrentou um forte calor nas últimas semanas e se depender do fenômeno El Niño, o cenário não deve ser diferente. O verão já começou quente e seco no Espírito Santo, e por conta do El Niño, o aumento moderado das temperaturas é esperado. Mesmo assim, o regime de chuvas não será afetado, e, como ocorre na estação, deve acontecer no final das tardes. Para explicar esse panorama do tempo para o Réveillon e Verão, vamos conversar com Hugo Ramos, meteorologista do Incaper.