Vai passar Carnaval em área de risco da febre amarela?

Para você que vai passar o Carnaval em cidades ou regiões onde há casos confirmados de febre amarela, os órgãos de saúde reforçam a necessidade de vacinação contra a doença. No Espírito Santo há 60 municípios nesta situação. E no Brasil, a obrigatoriedade se aplica para todos os Estados da Região Norte e Centro-Oeste, bem como parte da Região Nordeste (Estado do Maranhão, sudoeste do Piauí, oeste e extremo-sul da Bahia), Região Sudeste (Estado de Minas Gerais, oeste de São Paulo e norte do Espírito Santo) e Região Sul (oeste dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul).
As pessoas que moram nestas regiões, ou aqueles que irão viajar para estes locais devem tomar a vacina, caso ainda não tenham feito ou o fizeram há mais de dez anos. No Espírito Santo, conforme explica Daniele Grillo, coordenadora Estadual de Imunização, já são 32 casos confirmados somente este ano. A gerente de Vigilância em Saúde de Vitória, Arlete Dutra, também explica que a Capital está fazendo agendamento para grupos de excursão e retiros de carnaval.
Entrevista - Fermanda Queiroz - Arlete F Dutra e Daniele Grillo - 16-02-17
Municípios capixabas onde há necessidade de vacina:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Fundão
- Ibiraçu
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Nova Venécia
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vargem Alta
- Marechal Floriano
- Viana
- Alfredo Chaves
- João Neiva
- Água Doce do Norte
-Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Brejetuba
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Montanha
- Mucurici
- Pancas
- Afonso Cláudio
- Ecoporanga
- Colatina
- Itaguaçu
- Governador Lindenberg
- Conceição do Castelo
- Venda Nova do Imigrante
- São Roque do Canaã
- São Gabriel da Palha
- Marilândia
- Domingos Martins
- Itarana
- Santa Teresa
- Castelo
- Iconha
- Muniz Freire
- Águia Branca
- São Domingos do Norte
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá.