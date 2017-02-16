Vai passar Carnaval em área de risco da febre amarela?

Para você que vai passar o Carnaval em cidades ou regiões onde há casos confirmados de febre amarela, os órgãos de saúde reforçam a necessidade de vacinação contra a doença. No Espírito Santo há 60 municípios nesta situação. E no Brasil, a obrigatoriedade se aplica para todos os Estados da Região Norte e Centro-Oeste, bem como parte da Região Nordeste (Estado do Maranhão, sudoeste do Piauí, oeste e extremo-sul da Bahia), Região Sudeste (Estado de Minas Gerais, oeste de São Paulo e norte do Espírito Santo) e Região Sul (oeste dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul).