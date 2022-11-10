Vai enfeitar sua rua para a Copa? Saiba o que pode e não pode!

Goleiro Alisson Becker em treino da Seleção Brasileira no CT do Fluminense para a Copa América 2021 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Tradição em anos de Copa do Mundo, os torcedores brasileiros demonstram toda a sua torcida decorado as ruas do país com a as cores da Seleção Brasileira. Com a proximidade do mundial do Catar, que começa no dia 20 de novembro, capixabas já estão pintando muros, calçadas e estendendo as bandeirinhas verdes e amarelas. E o que pode e não pode? Em Vitória, por exemplo, os torcedores poderão pintar ruas e calçadas, desde que tenham a autorização dos proprietários dos imóveis. Além disso, as pinturas precisam ser feitas com tinta à base de água ou cal, que sai com o passar dos dias. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente de Fiscalização, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Bianca Assis Ribeiro de Sousa Loureiro, fala sobre o assunto!

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Caso os moradores desejem fechar calçadas ou ruas para a pintura das mesmas, devem também pedir a autorização para a interdição parcial ou total da calçada ou da via à Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran). Não é permitido pintar avenidas de grande circulação; fazer propaganda em faixas e banneres; pendurar bandeirinhas ou qualquer placa comemorativa que atrapalhe semáforos, sinalização ou placas de trânsito ou em fios de eletricidade e telefonia; pintar árvores, semáforos, sinalização horizontal ou placas de trânsito; pintar equipamento e imobiliário urbano; fixar placas em praças, parques e jardins.

"A pintura de rua e calçadas é permitida desde que a tinta usada seja a base de água ou cal, que são materiais que somem ao longo do tempo. As pessoas, quando forem fazer as pinturas em calçadas de imóveis particulares, precisam ter autorização dos proprietários. Ao pendurar bandeiras tem usar barbante de algodão para evitar riscos de acidentes, já que fios de metal, por exemplo, podem conduzir energia elétrica".

OUTRAS PREFEITURAS:

VILA VELHA: A Prefeitura de Vila Velha informa que o morador que desejar pintar a rua deve abrir um processo na Secretaria de Defesa Social e Trânsito para pedir autorização. Quanto a pintura e obstrução de calçadas, a Coordenação de Posturas informa que é necessária a autorização do responsável da mesma e que não impeça a livre circulação de pedestres.

SERRA: Na Serra é necessário que o munícipe não interfira na sinalização horizontal das ruas e não atrapalhe o trânsito.

VIANA: O município orienta que pinturas e decorações de via não podem sobrepor as sinalizações horizontais existentes. Caso a via não possua sinalização, é necessário solicitar autorização junto ao protocolo geral na sede da Prefeitura de Viana ou no Centro Multiuso É Pra Já, em Marcílio de Noronha. Em relação a fechamento de vias, é necessário requisitar a autorização junto à Gerência de Trânsito da Secretaria de Defesa Social (SEMDES) para realização de qualquer evento.