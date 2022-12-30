Vai dar tempo bom? Saiba a previsão para a virada do ano no ES

No final de semana que marca a passagem de 2022 para 2023, as condições do tempo devem sofrer algumas variações ao longo do período. Nessa última sexta-feira do ano, poucas nuvens e calor no Espírito Santo até o final da manhã. A partir da tarde, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva com trovoadas nos trechos mais elevados das regiões Sul e Serrana e previsão de chuva passageira durante à noite no trecho litorâneo região Sul. Não chove nas demais áreas do Estado, inclusive na Grande Vitória. No sábado, último dia do ano, previsão de chuva rápida na madrugada, manhã e tarde na região Nordeste, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Previsão de chuva esparsa ao longo do dia nas demais áreas do norte capixaba, exceto no trecho sul da região Noroeste e de pancadas de chuva com trovoadas à tarde, nos trechos mais elevados das regiões Sul e Serrana. Não chove nas demais áreas do Estado, inclusive na Grande Vitória. Vale ressaltar que no momento da virada do ano, existe uma pequena possibilidade de chuva apenas nas proximidades do Caparaó. Em entrevista a Rádio CBN Vitória, o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, fala sobre o assunto.