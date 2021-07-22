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Economia de Energia

Vai comprar uma geladeira? Saiba o que levar em consideração na hora da escolha

As dicas são do engenheiro eletricista Eduardo Altoé, assessor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 12:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 jul 2021 às 12:07
As dicas sobre o que levar em consideração na hora de escolher uma geladeira nova
As dicas sobre o que levar em consideração na hora de escolher uma geladeira nova Crédito: Pexels
A geladeira é um eletrodoméstico indispensável no cotidiano, mas não é um item barato! Uma geladeira com as especificações mais simples não sai por menos de R$ 1,5 mil. Mas a escolha não deve considerar somente o preço, e sim as necessidades do lar, tamanho, consumo de energia. Em entrevista à CBN Vitória, o engenheiro eletricista Eduardo Altoé, assessor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), explica o que se deve levar em consideração na hora de escolher uma geladeira nova. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Altoé - 22-07-21.mp3

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