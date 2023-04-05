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Alerta!

Vai comprar pela internet? Saiba como é o anúncio de um golpista de carro usado!

Ouça entrevista com o especialista do mercado automotivo, Gabriel de Oliveira

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 abr 2023 às 10:38
Saiba como não sair em ciladas nas compras internacionais online
Saiba como não sair em ciladas nas compras online Crédito: Pexels
Em tempos de tecnologia e redes sociais, a maneira mais prática de encontrar um carro usado é nos classificados da internet. Com apenas alguns cliques, aparece na sua tela o carro do jeito que você quer. E não faltam boas opções para fazer negócio. Mas é com relação a esses tipos de anúncios que você deve ficar atento para não cair em golpes. Em entrevista à CBN Vitória, o especialista do mercado automotivo, Gabriel de Oliveira, fala sobre o assunto.
Entrevista Fernanda Queiroz - Gabriel de Oliveira - 05-04-23.mp3
Ao que ficar atento? O especialista explica. “Carros com anúncios mais baratos, a pessoa pedindo sinal… Você nem foi lá ver o carro ainda e a pessoa pede o sinal, dando a ‘desculpa’ que está vendendo o carro rápido porque vai embora do país, porque precisa pagar dívida… fique atento. Indício de golpe! Quem quer vender carro rápido leva para dentro de uma loja. Não faz anúncio isolado”, destaca.
“Depois que você fecha o negócio o golpe pode continuar acontecendo. Efetuar pagamento somente em nome de quem o carro está. O pagamento só pode ser feito mediante o pagamento do documento de transferência preenchido e com reconhecimento de firma, por parte do vendedor. Aí sim, efetue o pagamento”, diz. 

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