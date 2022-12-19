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Economia

Vai às compras? Conheça quanto você paga de imposto no presente de Natal

O campeão de tributos é o perfume importado, com 79% de seu valor somente de impostos

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 10:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 dez 2022 às 10:35
Presente
presente Crédito: Pixabay
Para quem ainda vai às compras de Natal a poucos dias da data, um dado que impressiona. De acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), os principais presentes para este Natal serão roupas, calçados, perfumes, cosméticos e brinquedos. Destes, o campeão de tributos é o perfume importado, com 79% de seu valor somente de impostos. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado tributarista Samir Nemer, responsável pelo levantamento com base em dados do Site Impostômetro, fala sobre o assunto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Samir Nemer - 19-12-22.mp3
Ranking dos principais presentes e seus impostos:
1 - Perfume importado: 79%
2 - Playstation e jogos de vídeo game: 72,18%
3 - Smartphone importado: 68,76%
4 - Vinho importado: 69,73%
5 - Perfume nacional: 69,13%
6 - Vodca e uísque: 67,03%
7 - Ipad importado: 59,32%
8 - Tênis importado: 58,59%
9 - Relógio: 56,14%
10 - Cosméticos: 55,27%
11 - Vinho nacional: 54,73%
12- Patins, skate e patinete: 52,78%
13 - Maquiagem: 51,41%
14 - Óculos de sol: 44,18%
15 - Tênis nacional: 44%
16- Bijuterias: 43,36%
17 - Carrinho, boneca e demais brinquedos: 39,70%
18 - Sapato: 36,17%
19 - Bermuda, camisa e outras roupas: 34,67%
20 - Chinelo: 31,09%
[fonte: Site Impostômetro]

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