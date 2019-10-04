Vagas temporárias: 5 pontos que não podem faltar no currículo

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o especialista diz que deve ser um currículo objetivo e focado na vaga em questão. "O profissional da área de vendas precisa demonstrar quais suas experiências em relacionamento com as pessoas, ou como está ciente que atendimento ao público é fundamental para a venda. Ter empatia", analisa. Evitar frase clichês é outro alerta importante. Assim como a foto do candidato não é fundamental.