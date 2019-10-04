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Vagas temporárias: 5 pontos que não podem faltar no currículo

Especialista fala sobre a grande procura por vagas nesta época e como o currículo deve ser um aliado, e não um problema para o candidato ao emprego

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 18:31

Publicado em 

04 out 2019 às 18:31
Quais dúvidas você tem na hora de fazer o currículo? Crédito: Divulgação
O final do ano está chegando e, nesta época, surgem oportunidades de vagas temporárias de emprego. Somente no Espírito Santo, o comércio estima que sejam abertas 5 mil vagas neste ano. Para se candidatar a uma oportunidade, ou que o novo emprego se torne a tão esperada recolocação no mercado, Atílio Peixoto Soares Júnior, diretor executivo da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES), destaca os pontos fundamentais que devem constar no currículo desse pretendente.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o especialista diz que deve ser um currículo objetivo e focado na vaga em questão. "O profissional da área de vendas precisa demonstrar quais suas experiências em relacionamento com as pessoas, ou como está ciente que atendimento ao público é fundamental para a venda. Ter empatia", analisa. Evitar frase clichês é outro alerta importante. Assim como a foto do candidato não é fundamental. 
Ouça todas as dicas na entrevista completa:
5 pontos para um currículo objetivo:
- Dados pessoais (nome, telefone, e-mail, estado civil e idade, no mínimo);
- Não é necessário colocar o número de documentos; foto não é necessária também.
- Objetivo pretendido: o foco na vaga deve estar claro. Exemplo: se é para vendas, destacar atendimento ao público e não uma experiência em escritório;
- Experiência anterior;
- Formação acadêmica (mesmo que a pessoa não tenha completado os estudos, é preciso colocar a informação.

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