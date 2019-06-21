Vagas de estágio ainda resistem à crise econômica

Falar de estágio é falar de oportunidade para jovens e adolescentes. É o que afirma a gerente executiva do Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), Juliana Costa. Ela indica ainda a importância dos programas de estágios e aprendizagem, principalmente num cenário que ainda se tem de reflexos de crise econômica. A inserção desses jovens nos programas ajuda a desenvolver habilidades e trabalha a inserção no mercado de trabalho. Confira a entrevista que Juliana concedeu à Rádio CBN Vitória.