Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Trabalho

Vaga intermitente responde por 27% do novo emprego formal

Advogado Alberto Nemer tira dúvidas sobre a nova modalidade que permite a contratação por hora

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 21:16

Publicado em 

02 jan 2020 às 21:16
Carteira de Trabalho Crédito: Ana Volpe/Agência Senado
A reforma trabalhista, que entrou em vigor em 2017, trouxe consideráveis alterações às relações de trabalho, principalmente na criação de novas modalidades de contratação. O assunto dividiu opiniões e trouxe dúvidas a empregados e empregadores.
O contrato intermitente (por hora) foi uma das novidades da legislação. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), da sua criação até outubro de 2019, as vagas intermitentes responderam por 27% dos novos empregos formais.
É sobre essa nova modalidade e seus reflexos na sociedade que o jornalista Fábio Botacin conversou com Alberto Nemer, advogado especialista em Direito do Trabalho. Confira, agora, a conversa.
Entrevista - Fabio Botacin - Alberto Nemer - 02-01-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados