Vaga intermitente responde por 27% do novo emprego formal

Carteira de Trabalho Crédito: Ana Volpe/Agência Senado

A reforma trabalhista, que entrou em vigor em 2017, trouxe consideráveis alterações às relações de trabalho, principalmente na criação de novas modalidades de contratação. O assunto dividiu opiniões e trouxe dúvidas a empregados e empregadores.

O contrato intermitente (por hora) foi uma das novidades da legislação. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), da sua criação até outubro de 2019, as vagas intermitentes responderam por 27% dos novos empregos formais.

É sobre essa nova modalidade e seus reflexos na sociedade que o jornalista Fábio Botacin conversou com Alberto Nemer, advogado especialista em Direito do Trabalho. Confira, agora, a conversa.