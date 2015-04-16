Vacinas contra o vírus da dengue estão nos testes finais

Duas vacinas contra a dengue estão sendo desenvolvidas e em fase avançada de testes no Brasil. Uma delas é desenvolvida pelo Instituto Butantan, que acaba de encaminhar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pedido formal para começar os testes com voluntários. Uma outra é desenvolvida pelo laboratório francês Sanofi Pasteur e cujos testes também são realizados com voluntários capixabas.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr Reinaldo e Dr Calil - 16-04-15

Apesar de não arriscarem uma data para as vacinas chegarem ao mercado, os pesquisadores estão otimistas com a eficácia dos testes. Um caso de dengue é registrado no Brasil a cada vinte segundos. Somente este ano foram mais de 460 mil casos no Brasil.