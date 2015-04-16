Vacinas contra o vírus da dengue estão nos testes finais

Duas vacinas contra a dengue estão sendo desenvolvidas e em fase avançada de testes no Brasil. Uma delas é desenvolvida pelo Instituto Butantan, que acaba de encaminhar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pedido formal para começar os testes com voluntários. Uma outra é desenvolvida pelo laboratório francês Sanofi Pasteur e cujos testes também são realizados com voluntários capixabas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr Reinaldo e Dr Calil - 16-04-15
Apesar de não arriscarem uma data para as vacinas chegarem ao mercado, os pesquisadores estão otimistas com a eficácia dos testes. Um caso de dengue é registrado no Brasil a cada vinte segundos. Somente este ano foram mais de 460 mil casos no Brasil.
No Espírito Santo, quatro pessoas morreram vítimas de complicações da doença neste primeiro trimestre de 2015. No programa CBN Vitória desta quinta-feira (16), os pesquisadores Reynaldo Dietze, médico Infectologista e diretor do Núcleo de Doenças Infecciosas da Ufes, e Jorge Kalil, diretor do Instituto Butantan, falaram sobre os estudos.