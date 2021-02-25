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COVID-19

Vacinas contra Covid-19: saiba quais são as diferenças e restrições

Quem explica é Daniel de Oliveira Gomes. Ele é imunologista, pesquisador e professor da Ufes. Acompanhe!

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 11:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 fev 2021 às 11:06
Com a vacinação em curso no Brasil, muitas dúvidas em relação à imunização e possíveis contraindicações surgem. Por enquanto, apenas a CoronaVac e a da AstraZeneca/Oxford são ministras nas campanhas do Ministério da Saúde. Enquanto isso, outras farmacêuticas seguem negociando com o governo brasileiro. Se você sofre de alguma doença crônica, autoimune ou está em tratamento médico deve se atentar para alguma restrição? Quem explica é Daniel de Oliveira Gomes. Ele é imunologista, pesquisador e professor da Ufes. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Daniel de Oliveira Gomes - 25-02-21.mp3

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