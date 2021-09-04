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Vacinados contra a Covid-19 terão descontos em bares e restaurantes de Vitória

A comprovação será feita através do Passe Covid Vitória, funcionalidade do aplicativo Vitória Online lançada em parceria com o Sindibares

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 set 2021 às 11:14
Comércio, descontos
Ação promete descontos Crédito: Freepik
Moradores e frequentadores da cidade de Vitória imunizados com a vacina contra a Covid-19 poderão ter descontos de 5 a 30% em bares, restaurantes e hotéis da cidade. A comprovação será feita através do Passe Covid Vitória, funcionalidade do aplicativo Vitória Online lançada em parceria com o Sindbares. Será usada a base de dados do SUS e qualquer pessoa poderá baixar sua carteirinha. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo, Rodrigo Vervloet e o  subsecretário de Relações Institucionais de Vitória, Evandro Figueiredo, explicam o serviço. 
Até o momento, 25 locais oferecerão o benefício. A relação ainda está sendo finalizada. Quem já tomou a vacina de dose única, ou as duas doses dos demais imunizantes, completando o esquema vacinal, já pode ter acesso ao passaporte. Para ter acesso ao "passe" e aos descontos e benefícios, cada morador de Vitória que já completou o ciclo vacinal deverá entrar no aplicativo Vitória Online, gerar um QR Code com o passaporte e apresentar nos locais, para ter o desconto ou benefício ofertado por cada estabelecimento.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Vervloet - Evandro Figueiredo - 04-09-21.mp3

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