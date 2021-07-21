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Vacinação para quem tem 18 anos somente em setembro no ES

Antes, a expectativa era iniciar o grupo 18+ em agosto, mas segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, isso não será possível

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 12:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 jul 2021 às 12:05
Plataforma
Plataforma "Vacina e Confia ES" para agendamento de vacinação contra Covid-19 Crédito: Pedro Cunha
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou à CBN Vitória nesta quarta-feira (21) que a conclusão da vacinação dos grupos prioritários contra a Covid-19 só deverá acontecer na 1ª quinzena de agosto. Já para as pessoas com mais de 18 anos sem comorbidades, a expectativa é iniciar a primeira dose somente em setembro.
Antes, a expectativa era concluir o grupo prioritário em julho e iniciar o grupo 18+ em agosto, mas segundo Nésio Fernandes, isso não será possível. O motivo é a mudança no cronograma de entrega de doses pelo Ministério da Saúde. O Espírito Santo vai receber menos 400 mil doses em julho do que o planejado. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nesio Fernandes - 21-07-21.mp3

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