Vacinação para quem tem 18 anos somente em setembro no ES

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou à CBN Vitória nesta quarta-feira (21) que a conclusão da vacinação dos grupos prioritários contra a Covid-19 só deverá acontecer na 1ª quinzena de agosto. Já para as pessoas com mais de 18 anos sem comorbidades, a expectativa é iniciar a primeira dose somente em setembro.

Antes, a expectativa era concluir o grupo prioritário em julho e iniciar o grupo 18+ em agosto, mas segundo Nésio Fernandes, isso não será possível. O motivo é a mudança no cronograma de entrega de doses pelo Ministério da Saúde. O Espírito Santo vai receber menos 400 mil doses em julho do que o planejado.