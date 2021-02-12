Vacinação para mais de 90 anos será concluída na próxima semana

Segundo as informações do Painel Covid-19, do Governo do Estado, Vila Velha é a cidade do Estado com mais casos confirmados de infecção por coronavírus. Até a noite desta quinta-feira (11), o município contabilizava 40.572 registros e 815 óbitos. A Prefeitura de Vila Velha recebeu, até o momento, 15.965 doses e imunizou 11.231 pessoas. Já a população idosa com mais de 90 anos é estimada em 2.270 pessoas. Em entrevista nesta sexta-feira (12) à CBN Vitória, a secretária de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, disse que a expectativa é de concluir 100% da imunização para esta faixa de idosos até a próxima quinta-feira (18). Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cátia Lisboa - 12-02-21
Em pouco mais de uma semana do seu lançamento, dia 3 de fevereiro, 2.331 pessoas já foram agendadas. A plataforma iniciou com as agendas para os trabalhadores da saúde acima de 60 anos e depois para os idosos com 90 anos ou mais. Na semana passada, os trabalhadores da saúde em geral também foram inseridos no sistema. Assim, todos os profissionais dessa categoria poderão realizar os agendamentos das vacinas, com hora e local marcado, sem filas e aglomerações.