Vacinação para mais de 90 anos será concluída na próxima semana

Segundo as informações do Painel Covid-19, do Governo do Estado, Vila Velha é a cidade do Estado com mais casos confirmados de infecção por coronavírus. Até a noite desta quinta-feira (11), o município contabilizava 40.572 registros e 815 óbitos. A Prefeitura de Vila Velha recebeu, até o momento, 15.965 doses e imunizou 11.231 pessoas. Já a população idosa com mais de 90 anos é estimada em 2.270 pessoas. Em entrevista nesta sexta-feira (12) à CBN Vitória, a secretária de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, disse que a expectativa é de concluir 100% da imunização para esta faixa de idosos até a próxima quinta-feira (18). Acompanhe!