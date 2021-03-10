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COVID-19

Vacinação para idosos com mais de 75 anos começa sábado em Cariacica

Já na Serra, a imunização para quem tem mais de 75 anos terá início na próxima segunda (15)

Publicado em 10 de Março de 2021 às 11:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 mar 2021 às 11:03
O município da Serra tem disponível para esta semana, por meio de agendamento online, 1.043 doses da vacina contra a covid-19. Podem se vacinar, idosos com 80 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose da vacina e idosos com mais de 90 anos que precisam tomar a segunda dose. Para os trabalhadores de saúde que devem receber a segunda dose, a secretaria disponibilizou, também por agendamento online, 364 doses. Em entrevista à CBN Vitória a secretária de Saúde, Sheila Cruz, explicou ainda que com a chegada das novas doses, a expectativa é de iniciar a imunização de quem tem mais de 75 anos a partir da próxima semana. Dados da prefeitura indicam que ao todo, a cidade imunizou 25.356 pessoas com a primeira dose e 5.400 com a segunda dose da vacina. Para agendamento é preciso acessar o seguinte endereço eletrônico: http://gti.serra.es.gov.br/saude
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sheila Cruz - 10-03-21
Já no município de Cariacica foram aplicadas 20.564 doses da vacina contra a Covid-19. A informação é do Painel de Vacinação da Secretaria de Estado da Saúde. Além disso, com o recebimento de novas doses pelo município - já que o Estado recebeu nesta terça-feira (9) cerca de 50 mil novas doses do imunizante, a expectativa é abrir a vacinação para um novo grupo prioritário - idosos de 75 a 79 anos a partir deste sábado (13). Quem detalha o andamento da vacinação em Cariacica é a subsecretária municipal de Saúde de Cariacica, Juliana Bruno, em entrevista à CBN Vitória. Em Cariacica, a Semus está realizando o agendamento para a vacinação no site http://vacina.cariacica.es.gov.br
Entrevista - Fernanda Queiroz - Juliana Bruno - 10-03-21

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