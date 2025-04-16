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Saúde

Vacinação para alunos da rede pública dentro das escolas até final de abril

Ouça entrevista com a a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 10:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 abr 2025 às 10:39
Cariacica inicia nesta quinta (7) vacinação contra dengue nas escolas da rede municipal de ensino
Cariacica inicia vacinação contra dengue nas escolas da rede municipal de ensino Crédito: Prefeitura de Cariacica
Até o dia 30 de abril, crianças e adolescentes de até 15 anos, estudantes de escolas públicas municipais e estaduais do Espírito Santo, poderão atualizar a caderneta de vacinação no próprio ambiente escolar. A Semana de Intensificação da Vacinação nas Escolas 2025, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), visa proteger os alunos contra doenças como febre amarela, sarampo e HPV. A expectativa é de que 62.014 vacinas sejam aplicadas em estudantes de todo o território capixaba. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa, Danielle Grillo, detalha a ação. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Danielle Grillo - 16-04-25.mp3
MAIS INFORMAÇÕES:
- Prazo: de 14 a 30 de abril 
- Público-alvo: estudantes de até 15 anos da rede pública estadual e municipal (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) 
- Vacinas oferecidas: Febre Amarela, Tríplice Viral, Tríplice Bacteriana (DTP), Meningocócita ACWY e HPV 4 
- Proteção contra: febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, meningites e contra o vírus que causa cânceres de colo de útero, anal, de vulva, de vagina, de pênis e de orofaringe 
DENGUE:
- Vacina contra dengue não será oferecida nas escolas, os pais devem levar as crianças de 10 à 14 anos nas unidades básicas de saúde 
CALENDÁRIO VACINAL DAS CRIANÇAS:
- De recém nascidos até crianças de 9 anos, o calendário vacinal inclui doses contra tuberculose miliar e meníngea, hepatite B, tétano, coqueluche, poliomielite, pneumonia, meningite C, difteria, Covid-19, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, catapora e HPV
CALENDÁRIO VACINAL DOS ADOLESCENTES:
- Devem receber vacinas contra hepatite B, tétano, febre amarela, HPV e meningocócica ACWY, conforme a situação vacinal.
[Fonte: saude.es.gov.br]

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