Vacinação noturna, nos terminais do Transcol e nas escolas: estratégia do ES para imunizar os jovens

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista exclusiva à CBN Vitória neste sábado (21), afirmou que a tendência de queda sustentada de casos, internações e óbitos de Covid-19 no Espírito Santo foi interrompida e que a secretaria está em alerta epidemiológico. Nesta sexta-feira (20) durante pronunciamento, o governador Renato Casagrande alertou que já há um pequeno crescimento de casos de internação em UTIs por Covid-19, assim como de confirmação de novos casos nas UPAs. Casagrande também destacou que há tendência de que nas próximas semanas de agosto a taxa de transmissão da doença passe de 1 no Espírito Santo. Para Nésio Fernandes, a vacinação da população capixaba é a melhor estratégia para conter o avanço da Covid. E para atingir a população com 18 anos ou mais, a secretaria de Estado da Saúde se organiza para a partir da próxima semana localizar os jovens ainda não vacinados em pontos de imunização noturna, em terminais do Transcol e nas escolas.