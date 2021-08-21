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Covid-19

Vacinação noturna, nos terminais do Transcol e nas escolas: estratégia do ES para imunizar os jovens

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que a tendência de queda sustentada de casos, internações e óbitos de Covid-19 no Espírito Santo foi interrompida

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 11:29

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 ago 2021 às 11:29
Vacinação contra a Covid-19
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista exclusiva à CBN Vitória neste sábado (21), afirmou que a tendência de queda sustentada de casos, internações e óbitos de Covid-19 no Espírito Santo foi interrompida e que a secretaria está em alerta epidemiológico. Nesta sexta-feira (20) durante pronunciamento, o governador Renato Casagrande alertou que já há um pequeno crescimento de casos de internação em UTIs por Covid-19, assim como de confirmação de novos casos nas UPAs. Casagrande também destacou que há tendência de que nas próximas semanas de agosto a taxa de transmissão da doença passe de 1 no Espírito Santo. Para Nésio Fernandes, a vacinação da população capixaba é a melhor estratégia para conter o avanço da Covid. E para atingir a população com 18 anos ou mais, a secretaria de Estado da Saúde se organiza para a partir da próxima semana localizar os jovens ainda não vacinados em pontos de imunização noturna, em terminais do Transcol e nas escolas. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nésio Fernandes - 21-08-21.mp3
Nos próximos 15 dias o Espírito Santo também deverá dar inicio à imunização para quem tem 12 anos ou mais com comorbidade. Segundo Nésio Fernandes, a terceira dose para idosos também deverá ocorrer em breve, com a Sesa aguardando apenas autorização do Ministério da Saúde. Segundo Fernandes, a aplicação da terceira dose poderá ser com a mesma vacina já aplicada nas aplicações anteriores ou vacinação heteróloga.

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