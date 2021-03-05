Vacinação em Vitória: novas vagas para 80 anos ou mais

Em Vitória, a Secretaria de Saúde abriu nesta sexta-feira (5) novas vagas no agendamento on-line para vacinação de idosos com 80 anos ou mais contra a covid-19. Para fazer o agendamento on-line, o munícipe deve acessar o link agendamento.vitoria.es.gov.br ou usar o aplicativo "Vitória Online", como explica em entrevista à CBN Vitória, a Thais Cohen, que é secretária Municipal de Saúde de Vitória.

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A prefeitura informa que a imunização acontecerá na próxima segunda-feira (8), nas unidades de saúde dos bairros do Quadro, República, Conquista, Consolação, Alagoano, Fonte Grande, Forte São João, Grande Vitória, Ilha das Caieiras, Ilha de Santa Maria, Jabour, Maria Ortiz, Maruípe, Praia do Suá, Resistência, Santa Luiza, Santa Martha, Santo André, Santo Antônio, São Cristóvão e Centro.