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COVID-19

Vacinação em Vitória: novas vagas para 80 anos ou mais

Ouça entrevista com a Thais Cohen, secretária Municipal de Saúde de Vitória

Publicado em 05 de Março de 2021 às 10:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 mar 2021 às 10:27
Em Vitória, a Secretaria de Saúde abriu nesta sexta-feira (5) novas vagas no agendamento on-line para vacinação de idosos com 80 anos ou mais contra a covid-19. Para fazer o agendamento on-line, o munícipe deve acessar o link agendamento.vitoria.es.gov.br ou usar o aplicativo "Vitória Online", como explica em entrevista à CBN Vitória, a Thais Cohen, que é secretária Municipal de Saúde de Vitória.
Entrevista - Fernanda Queiroz -Thais Cohen - 05-03-21.mp3
A prefeitura informa que a imunização acontecerá na próxima segunda-feira (8), nas unidades de saúde dos bairros do Quadro, República, Conquista, Consolação, Alagoano, Fonte Grande, Forte São João, Grande Vitória, Ilha das Caieiras, Ilha de Santa Maria, Jabour, Maria Ortiz, Maruípe, Praia do Suá, Resistência, Santa Luiza, Santa Martha, Santo André, Santo Antônio, São Cristóvão e Centro.
"Além dessas unidades, a vacinação também ocorrerá na Igreja Batista de Jardim da Penha e na Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi. Os idosos acamados ou restritos ao leito serão vacinados em domicílio", explica.

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