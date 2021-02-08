Vacinação de idosos acima de 90 vai até quarta; Vitória alerta golpe

A etapa de vacinação que contempla idosos acima de 90 anos deve terminar nesta quarta-feira (10) em Vitória, segundo a gerente da Vigilância Epidemiológica do município, Tatiane Comério. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela explicou que novas vagas para a vacinação do grupo nesta terça-feira (09) foram abertas e o agendamento pode ser feito através do site da prefeitura. A gerente também fez um alerta: golpistas tentam tirar proveito da imunização domiciliar, ao se disfarçarem de vacinadores para entrar nas residências de idosos que receberiam a vacina em casa. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Lucas Valadão - Tatiane Comério - 08-02-21