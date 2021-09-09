Vacinação de adolescentes deve começar na próxima semana no ES

A vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19 deve começar no próximo dia 15 no Espírito Santo. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, as etapas de imunização, sejam do grupo com ou sem comorbidades, seguirão o calendário determinado pelo Ministério da Saúde. A vacina que será utilizada é a da farmacêutica Pfizer, única autorizada para esta faixa etária até o momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, traz mais detalhes. Reblin também alerta que existe um enorme grupo que ainda precisa ser imunizado. São 386 mil pessoas para a dose de número um; 180 mil pessoas não voltaram para a dose de número dois; e 250 mil idosos com mais de 70 anos são esperados para a dose de número três.