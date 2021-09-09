Vacinação de adolescentes deve começar na próxima semana no ES

A vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19 deve começar no próximo dia 15 no Espírito Santo. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, as etapas de imunização, sejam do grupo com ou sem comorbidades, seguirão o calendário determinado pelo Ministério da Saúde. A vacina que será utilizada é a da farmacêutica Pfizer, única autorizada para esta faixa etária até o momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, traz mais detalhes. Reblin também alerta que existe um enorme grupo que ainda precisa ser imunizado. São 386 mil pessoas para a dose de número um; 180 mil pessoas não voltaram para a dose de número dois; e 250 mil idosos com mais de 70 anos são esperados para a dose de número três.
Para garantir a imunização completa, com as duas doses, a recomendação do Ministério da Saúde é para que estados e municípios sigam uma ordem de prioridades. Primeiro, devem ser vacinados adolescentes com deficiência permanente e em seguida, quem tem comorbidades previstas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO). Após esses dois grupos, a prioridade é de gestantes e puérperas, entre 12 e 17 anos, adolescentes privados de liberdade e por fim, adolescentes sem comorbidades. A expectativa do Espírito Santo é garantir a imunização completa dos adolescentes de 12 a 17 anos até dezembro. O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, disse ainda que para garantir maior proximidade com os adolescentes, as escolas poderão ser utilizadas como pontos de vacinação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 09-09-21.mp3