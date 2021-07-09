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Vacinação da gripe: Viana vai fazer mutirão com 20 mil vagas neste sábado (10)

As informações são do prefeito de Viana, Wanderson Bueno

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 12:34

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

09 jul 2021 às 12:34
Campanha de vacinação contra a influenza: ampolas da vacina contra a gripe produzida pela Fiocruz
Campanha de vacinação contra a influenza: ampolas da vacina contra a gripe produzida pela Fiocruz Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
Neste sábado (10), das 8h às 16h, Viana vai realizar um mutirão de vacinação contra a gripe para pessoas de todo o Espírito Santo que tenham a partir de 6 meses de idade e ainda não receberam a vacina da Influenza neste ano. Ao todo, serão 20 mil vagas distribuídas em seis pontos de vacinação - um drive-thru no estacionamento da empresa Belmock; a EMEF Constantino; a UBS de Vila Bethânia; UBS Viana Sede; a UBS Jucu; e a UBS de Morada de Bethania. Para se imunizar, o interessado pode ir de carro direto ao drive-thru ou agendar a imunização no site agendamento.viana.es.gov.br. As informações são do prefeito de Viana, Wanderson Bueno, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Patricia Vallim entrevista Wanderson Bueno - 09/07/2021

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