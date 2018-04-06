Vacinação contra gripe na rede pública começa no próximo dia 23

A campanha de vacinação contra a gripe influenza começa no próximo dia 23 de abril em todos os municípios capixabas. No dia 12 de maio será realizado o do Dia D contra a transmissão da doença. A campanha prossegue até 1 de junho, nas unidades de saúde.

A secretaria de Estado da Saúde vai distribuir 1.060.400 doses neste período. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações da Sesa, Danielle Grillo, explica que a vacina que chega é trivalente e contempla os vírus da influenza H1N1, H3N2 e Influenza B. A vacinação é considerada a estratégia mais importante para evitar novos surtos de gripe. Somente este ano já foram registrados cinco casos da síndrome respiratória aguda no Espírito Santo e destes, uma pessoa veio a óbito. Em todo o ano de 2017 foram registrados 77 casos e 7 óbitos.

A lista de grupos prioritários da campanha inclui crianças de 6 meses até menores 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias); trabalhadores de saúde; gestantes; e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto); pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais; povos indígenas; pessoas com 60 anos ou mais; professores que atuam em sala de aula em escolas públicas e privadas de ensino infantil, fundamental, médio e superior; população privada de liberdade; adolescentes e jovens sob medida socioeducativas e funcionários do sistema prisional.