Vacinação contra gripe começa na próxima semana no ES

Começa na próxima segunda-feira (12) e vai até o dia 09 de julho a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe. Realizada anualmente, o objetivo da imunização é reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população-alvo para a vacinação.

Em 2021, a campanha vai acontecer em três fases e vai contemplar primeiro as crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Nos anos anteriores iniciava pelo público idoso. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Danielle Grillo, traz mais detalhes. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Daniele Grillo - 09-04-21

O público-alvo representará, no Espírito Santo, 1.551.830 milhão de pessoas. A meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos elegíveis.

- Primeira fase: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas; povos indígenas; trabalhadores da saúde;

- Segunda fase: idosos com 60 anos e mais; professores das escolas públicas e privadas;