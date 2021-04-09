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CAMPANHA DE VACINAÇÃO

Vacinação contra gripe começa na próxima semana no ES

Em 2021, a campanha vai acontecer em três fases e vai contemplar primeiro as crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 10:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 abr 2021 às 10:42
Começa na próxima segunda-feira (12) e vai até o dia 09 de julho a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe. Realizada anualmente, o objetivo da imunização é reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população-alvo para a vacinação.
Em 2021, a campanha vai acontecer em três fases e vai contemplar primeiro as crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Nos anos anteriores iniciava pelo público idoso. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Danielle Grillo, traz mais detalhes. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Daniele Grillo - 09-04-21
O público-alvo representará, no Espírito Santo, 1.551.830 milhão de pessoas. A meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos elegíveis.
- Primeira fase: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas; povos indígenas; trabalhadores da saúde;
- Segunda fase: idosos com 60 anos e mais; professores das escolas públicas e privadas;
- Terceira fase: pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; forças de segurança e salvamento; forças armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; e população privada de liberdade.

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