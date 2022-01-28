Vacinação contra Covid-19 não será obrigatória para alunos da rede estadual

Na próxima quinta-feira, 03 de fevereiro, os estudantes da rede pública estadual de ensino voltam às aulas. O retorno será totalmente presencial. Se uma escola precisar ser fechada por conta do coronavírus, os alunos poderão ser colocados em ensino remoto - mas casos como esse são exceção e serão analisados individualmente. A vacinação contra a Covid-19 não será obrigatória para a matrícula dos estudantes e acesso aos ambientes escolares. As informações foram dadas à Rádio CBN Vitória pelo secretário estadual de Educação, Vitor De Angelo. Ouça: