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Volta às aulas

Vacinação contra Covid-19 não será obrigatória para alunos da rede estadual

As informações são do secretário de Estado da Educação, Vitor De Angelo

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 18:50

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

28 jan 2022 às 18:50
Secretaria de Estado da Saúde (Sedu)
Secretaria de Estado da Saúde (Sedu) Crédito: Carlos Alberto Silva
Na próxima quinta-feira, 03 de fevereiro, os estudantes da rede pública estadual de ensino voltam às aulas. O retorno será totalmente presencial. Se uma escola precisar ser fechada por conta do coronavírus, os alunos poderão ser colocados em ensino remoto - mas casos como esse são exceção e serão analisados individualmente. A vacinação contra a Covid-19 não será obrigatória para a matrícula dos estudantes e acesso aos ambientes escolares. As informações foram dadas à Rádio CBN Vitória pelo secretário estadual de Educação, Vitor De Angelo. Ouça:
Vitor De Angelo à CBN Vitória - 28/01/2022
Também participa da entrevista a repórter Any Cometti, da TV Gazeta

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