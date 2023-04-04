Vacinação contra a gripe já está disponível em postos de saúde do ES

O Espírito Santo vai antecipar para esta terça-feira (4) o início da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Cerca de 1,6 milhão de pessoas no estado poderão tomar o imunizante. As doses contra a gripe já estão disponíveis nas mais de 700 salas de vacina em todo o estado. A vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do calendário nacional de vacinação. Diferentemente dos anos anteriores, a campanha terá apenas uma etapa para a participação de todos os públicos definidos como prioritários. A previsão para término da campanha é 31 de maio, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Em entrevista à CBN Vitória, o Gerente de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, fala sobre quem já pode se imunizar.