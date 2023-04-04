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Campanha antecipada

Vacinação contra a gripe já está disponível em postos de saúde do ES

A previsão para término da campanha é 31 de maio deste ano

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 11:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 abr 2023 às 11:12
Campanha de vacinação contra a influenza: ampolas da vacina contra a gripe produzida pela Fiocruz
Campanha de vacinação contra a influenza: ampolas da vacina contra a gripe produzida pela Fiocruz Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
O Espírito Santo vai antecipar para esta terça-feira (4) o início da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Cerca de 1,6 milhão de pessoas no estado poderão tomar o imunizante. As doses contra a gripe já estão disponíveis nas mais de 700 salas de vacina em todo o estado. A vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do calendário nacional de vacinação. Diferentemente dos anos anteriores, a campanha terá apenas uma etapa para a participação de todos os públicos definidos como prioritários. A previsão para término da campanha é 31 de maio, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Em entrevista à CBN Vitória, o Gerente de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, fala sobre quem já pode se imunizar. 
Entrevista Fernanda Queiroz -  Orlei Amaral Cardoso  - 04-04-23.mp3

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