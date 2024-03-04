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Saúde

Vacinação contra a gripe é antecipada; saiba como fica no ES

Ouça entrevista com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso

Publicado em 04 de Março de 2024 às 10:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 mar 2024 às 10:51
Vacinação contra a gripe
Vacinação contra a gripe Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil
O Ministério da Saúde antecipou este ano a vacinação contra a gripe, com previsão de início em 25 de março. Tradicionalmente, a imunização contra a doença costuma ser realiza entre os meses de abril e maio, mas, com o aumento dos casos de doenças recorrentes de vírus respiratórios no país, a pasta optou por adiantar a campanha. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, detalha como será feita a vacinação contra a gripe no Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso - 04-03-24

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