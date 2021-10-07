Vacinação contra a Covid será obrigatória para todos os servidores públicos estaduais

O governador Renato Casagrande anunciou, em pronunciamento na quarta-feira (6), uma nova matriz de risco, que vai passar a apresentar o "Risco Muito Baixo" - representado em azul. A mudança é devido ao novo indicador que passa a integrar a gestão da matriz de risco: o avanço da vacinação. O "Risco Muito Baixo" não será por município, e sim por microrregião, como explica em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Nesta entrevista, o secretário de Estado da Saúde afirmou que a vacina contra a Covid-19 será mesmo exigida para matrícula de alunos em 2022. Outra importante mudança é a exigência de que todos os servidores públicos estaduais também estejam imunizados contra o novo coronavírus. Atualmente, segundo Nésio, 2235 servidores públicos ainda não atualizaram o status de vacinação e correm o risco de perderem suas funções.