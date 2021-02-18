Vacinação: como saber se a dose foi aplicada? Posso filmar?

Diante dos casos que estão surgindo por todo o país, de idosos que alegam não terem sido vacinados corretamente durante a campanha de imunização contra a covid-19, a secretaria de Estado da Saúde destaca que não há denúncias de fraudes no Espírito Santo e orienta que o cidadão tem o direito de perguntar, filmar e fotografar o momento de aplicação da dose para não sair com dúvidas da unidade de saúde.