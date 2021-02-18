Vacinação: como saber se a dose foi aplicada? Posso filmar?

Diante dos casos que estão surgindo por todo o país, de idosos que alegam não terem sido vacinados corretamente durante a campanha de imunização contra a covid-19, a secretaria de Estado da Saúde destaca que não há denúncias de fraudes no Espírito Santo e orienta que o cidadão tem o direito de perguntar, filmar e fotografar o momento de aplicação da dose para não sair com dúvidas da unidade de saúde.
Em entrevista nesta quinta-feira (18) à CBN Vitória, Luiz Carlos Reblin, subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, também destacou que um novo lote de vacinas chega ao Espírito Santo na próxima semana e a expectativa é de que a imunização de idosos com mais de 60 anos seja concluída até abril.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 18-02-21.mp3