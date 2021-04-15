Vacina: próxima semana para professores da educação básica e na ativa

Começou de forma simbólica nesta quinta-feira (15) a vacinação dos profissionais da Educação no Espírito Santo contra a Covid-19. A estimativa é de que a imunização nos municípios aconteça a partir da próxima semana, começando pelos professores que estão em sala de aula, da educação básica e com idades entre 50 e 59 anos. Quem explica detalhes da campanha de imunização envolvendo a educação é a Coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo, em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (15).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Danielle Grillo - 15-04-21.mp3
O secretário de Estado de Educação, Vitor de Angelo, também deu detalhes deste momento da imunização da comunidade escolar. Segundo ele, depois dos professores que estão em sala de aula, será a vez de todos os demais integrantes da escola. Depois, serão imunizados os profissionais do ensino superior.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Vitor de Angelo - 15-04-21