Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Vacina: próxima semana para professores da educação básica e na ativa
COVID-19

Vacina: próxima semana para professores da educação básica e na ativa

A primeira etapa envolverá os que tem entre 50 e 59 anos

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 11:25

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 abr 2021 às 11:25
Começou de forma simbólica nesta quinta-feira (15) a vacinação dos profissionais da Educação no Espírito Santo contra a Covid-19. A estimativa é de que a imunização nos municípios aconteça a partir da próxima semana, começando pelos professores que estão em sala de aula, da educação básica e com idades entre 50 e 59 anos. Quem explica detalhes da campanha de imunização envolvendo a educação é a Coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo, em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (15).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Danielle Grillo - 15-04-21.mp3
O secretário de Estado de Educação, Vitor de Angelo, também deu detalhes deste momento da imunização da comunidade escolar. Segundo ele, depois dos professores que estão em sala de aula, será a vez de todos os demais integrantes da escola. Depois, serão imunizados os profissionais do ensino superior. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Vitor de Angelo - 15-04-21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados