Vacina de febre amarela pode ser a chave para a proteção contra Zika

A vacina contra febre amarela pode ser a reposta para a proteção do vírus Zika. É o que constatou um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Fundação Oswaldo Cruz. Segundo os pesquisadores, a vacina da febre amarela protegeu camundongos da infecção do vírus em laboratório, reduzindo a carga do Zika no cérebro e prevenindo deficiências neurológicas. Para contar detalhes sobre a pesquisa, vamos conversar com o médico, doutor em Biofísica e professor do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, Jerson Lima.