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Vacina de febre amarela pode ser a chave para a proteção contra Zika

Segundo os pesquisadores, a vacina da febre amarela protegeu camundongos da infecção do vírus em laboratório, reduzindo a carga do Zika no cérebro e prevenindo deficiências neurológicas

Publicado em 28 de Março de 2019 às 14:02

Publicado em 

28 mar 2019 às 14:02
A vacina contra febre amarela pode ser a reposta para a proteção do vírus Zika. É o que constatou um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Fundação Oswaldo Cruz. Segundo os pesquisadores, a vacina da febre amarela protegeu camundongos da infecção do vírus em laboratório, reduzindo a carga do Zika no cérebro e prevenindo deficiências neurológicas. Para contar detalhes sobre a pesquisa, vamos conversar com o médico, doutor em Biofísica e professor do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, Jerson Lima.
 
Entrevista - John Gomes - Jerson Lima Silva - 28-03-19

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