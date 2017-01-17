Vacina da febre amarela nas áreas urbanas não é prioridade, alerta especialista

A notícia de que mais de 80 macacos morreram nos últimos dias no Espírito Santo por suspeita de febre amarela deixou os capixabas preocupados. Apesar de as mortes dos animais terem sido registradas em cidades do interior, a procura pela vacina que protege contra a doença na Grande Vitória tem sido grande. Porém, o médico infectologista Aloísio Falqueto explica que, por enquanto, a população da região metropolitana não precisa tomar a vacina. Ouça a entrevista ao programa CBN Cotidiano: