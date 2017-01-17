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ENTREVISTA

Vacina da febre amarela nas áreas urbanas não é prioridade, alerta especialista

Mortes de macacos e casos suspeitos em três cidades do Espírito Santo ainda passam por investigação

Publicado em 17 de Janeiro de 2017 às 19:55

Publicado em 

17 jan 2017 às 19:55
A notícia de que mais de 80 macacos morreram nos últimos dias no Espírito Santo por suspeita de febre amarela deixou os capixabas preocupados. Apesar de as mortes dos animais terem sido registradas em cidades do interior, a procura pela vacina que protege contra a doença na Grande Vitória tem sido grande. Porém, o médico infectologista Aloísio Falqueto explica que, por enquanto, a população da região metropolitana não precisa tomar a vacina. Ouça a entrevista ao programa CBN Cotidiano:
Entrevista - Fabio Botacin - Dr Aloisio Falqueto - 17-01-17.mp3

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