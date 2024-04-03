Vacina contra HPV: agora é dose única para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos

A partir de agora, a vacina contra o HPV, papilomavírus humano, principal causador do câncer de colo de útero, passa a ser aplicada em dose única. Até então, o esquema vacinal era feito em duas aplicações do imunizante, com intervalo de seis meses. A recomendação vale para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. A atualização acontece seguindo normativa do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, publicada nesta terça-feira (02), por meio da Nota Técnica Nº 41/2024.

Segundo o órgão federal, a adoção da dose única acompanha as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), e por meio de evidências científicas em demais países que incorporaram este esquema em fornecer proteção contra o câncer de colo do útero igual ao de duas ou três doses em ambientes de altas coberturas vacinais, além da ampliação do benefício da vacinação para outros grupos prioritários e da dificuldade do alcance de coberturas adequadas na segunda dose da vacina HPV. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Danielle Grillo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!