Vacina contra dengue está na última fase de testes antes de chegar ao público

A vacina contra a dengue, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantã, poderá ser usada em larga escala brevemente. O produto passa agora por testes da terceira fase clínica - a última etapa da pesquisa antes de pedir aprovação na Anvisa. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, diretor do Instituto Butantan, o professor Jorge Kalil, explica que, para a pesquisa chegar neste estágio, foram instalados centros em 13 cidades de cinco regiões do país. "O objetivo é imunizar voluntários e avaliar a eficácia do produto. Por isso, foram escolhidas áreas em regiões com alto índice de infestação".

O diretor também destacou que essa é a vacina com maior eficácia do mundo que está em pesquisa. "Usamos o vírus atenuado, que imuniza contra os quatro tipos de sorotipo da doença. O estudo mostra que a vacina tem 85% de eficácia, o que é excelente". Ouça a entrevista completa:

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