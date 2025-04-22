Vacina contra chikungunya: o que se sabe sobre o novo imunizante!

Vacina contra chikungunya foi desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Valneva Crédito: Reprodução/Governo de SP

Tem novidade na programação da CBN Vitória! A comentarista Ethel Maciel – enfermeira, epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) – está de volta à programação, trazendo como destaque assuntos relacionados a saúde e novas pesquisas científicas que impactam no dia a dia e bem estar na população. O destaque, desta vez, é a aprovação da vacina contra chikungunya.

A Anvisa aprovou o pedido de registro definitivo da vacina contra chikungunya desenvolvida pelo Instituto Butantan em São Paulo, em parceria com a farmacêutica franco-austríaca Valneva. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 14 de abril. Com a aprovação, o imunizante está autorizado a ser aplicado no país na população acima de 18 anos. Após a aprovação do registro da vacina contra Chikungunya pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Ministério da Saúde vai solicitar a sua incorporação no SUS. O pedido será encaminhado à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) para adoção das medidas imediatas necessárias para dar seguimento à avaliação da oferta do novo imunizante na rede pública de saúde.

A Chikungunya é uma arbovirose transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, também vetor da dengue e da Zika. A doença causa febre alta e dores intensas nas articulações, podendo evoluir para dor crônica em alguns casos. O vírus foi introduzido no Brasil em 2014 e, atualmente, todos os estados registram casos. Até 14 de abril deste ano, o Brasil registrou 68,1 mil casos da doença, com 56 óbitos confirmados. Ouça a conversa completa!