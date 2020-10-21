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Vacina chinesa é a mais avançada, diz epidemiologista sobre CoronaVac

Ouça as explicações da epidemiologista e comentarista da CBN Vitória, Ethel Maciel

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 16:48

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

21 out 2020 às 16:48
Nesta quarta-feira (21), o presidente Jair Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e disse que o Brasil não comprará a vacina chinesa Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress
O desenvolvimento da vacina chinesa, pelo laboratório Sinovac Biontech, é o mais avançado atualmente. A afirmação é da epidemiologista e comentarista da CBN Vitória, Ethel Maciel, que esclareceu também que após a aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não há risco em tomar o imunizante. A explicação vem após a polêmica em torno da CoronaVac surgiu após o presidente Jair Bolsonaro afirma, nesta quarta-feira (21), que o Brasil não irá comprar "a vacina da China", o que impõe graves dúvidas sobre o calendário que o país vai seguir contra a Covid. Ouça as orientações da especialista!
Entrevista - Fabio Botacin - Ethel Maciel - 21-10-20
 
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, havia anunciado a compra de 46 milhões da vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. A empresa tem um acordo com o governo de São Paulo para produção do imunizante no Instituto Butantan.
Pós-doutora pela universidade americana Johns Hopkins, Ethel Maciel explicou ainda que não há segredo nos componentes inseridos na CoronaVac. "O que há é uma transferência da tecnologia chinesa para o Brasil. A vacina vai ser toda produzida no Brasil, pelo Instituto Butantan, que já produz 75% das nossas vacinas, com aval da Anvisa". 
Sobre a repulsa do próprio presidente e de parte da população brasileira na compra da vacina chinesa, a epidemiologista salientou: "Não faz sentido, já que a maior parte da matéria-prima dos medicamentos do Brasil ou os nossos medicamentos em si já são importados da China ou Índia".
 
 

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