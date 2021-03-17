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COVID-19

UTIs: lotadas de jovens, grávidas e pacientes que já chegam graves

Esta é a realidade contada pela médica infectologista Rubia Miossi sobre o momento que vivemos da pandemia

Publicado em 17 de Março de 2021 às 11:25

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 mar 2021 às 11:25
Sensação de acordar e estar preso sempre no mesmo dia. É assim que a infectologista Rúbia Miossi descreve o cotidiano da pandemia da Covid-19. Para mudar esse cenário, ela avalia a necessidade de vacina disponível para toda a população e imunização rápida - a única alternativa para, de fato, diminuir consideravelmente o aumento dos casos, internações e óbitos. Mas como o quantitativo de doses disponíveis é pequeno, a alternativa para reduzir a pressão sobre o sistema de saúde e evitar o "caos total e o colapso" é a quarentena, afirma Rúbia Miossi.
Em entrevista nesta quarta-feira (17), a médica destacou que para que a quarentena funcione no Espírito Santo, as pessoas devem mesmo ficar em casa. Segundo ela, sair somente para ir ao supermercado rapidamente ou a uma consulta médica que não possa ser remarcada, além, é claro, de se vacinar, caso esteja na sua hora da imunização. A médica Rubia Miossi destaca que nas UTIs estão cada vez mais pessoas jovens, grávidas e pacientes que já chegam em estado gravíssimo. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rubia Miossi - 17-03-21

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