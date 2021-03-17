UTIs: lotadas de jovens, grávidas e pacientes que já chegam graves

Sensação de acordar e estar preso sempre no mesmo dia. É assim que a infectologista Rúbia Miossi descreve o cotidiano da pandemia da Covid-19. Para mudar esse cenário, ela avalia a necessidade de vacina disponível para toda a população e imunização rápida - a única alternativa para, de fato, diminuir consideravelmente o aumento dos casos, internações e óbitos. Mas como o quantitativo de doses disponíveis é pequeno, a alternativa para reduzir a pressão sobre o sistema de saúde e evitar o "caos total e o colapso" é a quarentena, afirma Rúbia Miossi.