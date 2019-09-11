Usuários de TV por assinatura no ES vão receber alertas de desastres

A partir do dia 23 de setembro, usuários de TV por assinatura no Espírito Santo vão passar a receber alertas de desastres naturais diretamente em seus aparelhos. Até o final do ano, todos os estados brasileiros devem receber o serviço, que é um projeto do Ministério de Desenvolvimento Regional e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Os alertas são enviados pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) e pela Defesa Civil dos estados e municípios, na iminência de eventos como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais e chuvas de granizo, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória o gerente de Controle de Obrigações de Qualidade da Anatel, Gustavo Santana Borges.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Gustavo Santana Borges - 11-09-19

[Fonte: Anatel]

1. Como funciona?

O cliente de TV por Assinatura receberá a mensagem de alerta em formato de um pop-up (imagem sobreposta à tela) com tempo de exposição de 10 segundos, com opção de o assinante fechar o pop-up se desejar.

Não será necessário cadastro por parte dos assinantes indicando interesse em receber as notificações de emergência pela TV paga, nem é possível bloquear o recebimento das mensagens. Os usuários serão informados sobre o início das notificações por meio da mídia e, também, pelo envio de mensagens pop-up com a mensagem: “DEFESA CIVIL: agora os ALERTAS de RISCO estão na sua TV. Fique ligado!”

A notificação de desastres naturais, via TV por Assinatura, é complementar ao encaminhamento de alertas por mensagem de texto (SMS), para as ocorrências mais graves. O projeto de nacionalização do envio de alertas de emergência via SMS foi concluído em 2017. Ao total, foram disparadas mais de 700 milhões de mensagens para 6,7 milhões de clientes da telefonia móvel de todo o País, entre fevereiro de 2017 e agosto de 2019.

2. Calendário

Data de Início

- 02/09/2019: RS

- 23/09/2019: ES, MG, RJ

- 21/10/2019: SP

- 18/11/2019: Centro Oeste e Norte