Uso racional de medicamentos: saiba como se proteger de intoxicação

Remédios, farmácia, medicamentos Crédito: Shutterstock

Esta terça-feira (05) é celabrado o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, data que conscientiza sobre os riscos da automedicação e o uso incorreto de remédios, promovendo o consumo seguro, prescrição adequada, dosagem correta e tempo de tratamento correto. O uso incorreto de medicamentos pode provocar intoxicações, resistência bacteriana e outros efeitos. Quem detalha o assunto é a médica Rinara Angelica de Andrade Machado. Ouça!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rinara Angelica de Andrade Machado - 05-05-26.mp3

Orientações gerais

- Evite tomar medicamentos sem orientação de um profissional de saúde (médico, dentista, farmacêutico, entre outros).

- Não tome medicamentos vencidos.

- Não utilize medicamentos indicados para tratar outras pessoas.

- Nunca compre medicamentos em feiras e camelôs.

- Só compre medicamentos em farmácias e drogarias.

- Exija sempre a nota fiscal da farmácia ou drogaria.

- Guarde com você a nota fiscal, a embalagem e a cartela ou frasco do medicamento que está sendo usado. Eles são seu comprovante se você precisar registrar alguma queixa em caso de irregularidades.

- Não compre medicamentos com embalagens amassadas, lacres rompidos, rótulos que soltam facilmente ou estejam apagados e borrados.

- Guarde os medicamentos seguindo as orientações do fabricante.

- Se o medicamento deixar de fazer efeito, procure imediatamente o médico.