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Saúde

Uso racional de medicamentos: saiba como se proteger de intoxicação

Ouça entrevista com médica Rinara Angelica de Andrade Machado, referência técnica no CIATox-ES

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 11:25

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 mai 2026 às 11:25
Remédios, farmácia, medicamentos
Remédios, farmácia, medicamentos Crédito: Shutterstock
Esta terça-feira (05) é celabrado o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, data que conscientiza sobre os riscos da automedicação e o uso incorreto de remédios, promovendo o consumo seguro, prescrição adequada, dosagem correta e tempo de tratamento correto. O uso incorreto de medicamentos pode provocar intoxicações, resistência bacteriana e outros efeitos. Quem detalha o assunto é a médica Rinara Angelica de Andrade Machado. Ouça!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rinara Angelica de Andrade Machado - 05-05-26.mp3
Orientações gerais 
- Evite tomar medicamentos sem orientação de um profissional de saúde (médico, dentista, farmacêutico, entre outros).
- Não tome medicamentos vencidos.
- Não utilize medicamentos indicados para tratar outras pessoas.
- Nunca compre medicamentos em feiras e camelôs.
- Só compre medicamentos em farmácias e drogarias.
- Exija sempre a nota fiscal da farmácia ou drogaria.
- Guarde com você a nota fiscal, a embalagem e a cartela ou frasco do medicamento que está sendo usado. Eles são seu comprovante se você precisar registrar alguma queixa em caso de irregularidades.
- Não compre medicamentos com embalagens amassadas, lacres rompidos, rótulos que soltam facilmente ou estejam apagados e borrados.
- Guarde os medicamentos seguindo as orientações do fabricante.
- Se o medicamento deixar de fazer efeito, procure imediatamente o médico.
Contato do Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Espírito Santo (CIATox-ES) - 0800 283 9904

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