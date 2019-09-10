Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Uso intermitente e reparo com peça usada vão baratear seguro de carro
ENTREVISTA

Uso intermitente e reparo com peça usada vão baratear seguro de carro

Quem explica as mudanças, como o seguro "liga-desliga", é o coordenador da Escola Nacional de Seguros

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 20:56

Publicado em 

10 set 2019 às 20:56
Trânsito: uso de seguro Crédito: Fábio Vieira/FotoRua
A Superintendência de Seguros Privados (Susep) publicou, no final de agosto, uma nova circular que para a estruturação de planos de seguros. A publicação flexibiliza o tempo de contratação do serviço, período de cobertura, e modelo de vigência, como os chamados seguros “liga-desliga”, pagos por uso. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o coordenador da Escola Nacional de Seguros, José Antonio Varanda, explica que a nova modalidade deve deve baratear e ampliar o uso dos seguros.
"As seguradoras estão se preparando para lançar essa modalidade no mercado. Ela é ideal, por exemplo, para quem só usa o carro nos finais semana. Imagine contratar o seguro para ser usado apenas quando sair nesses dias. Vai baratear para o usuário", pontuou.
Varanda também fala sobre a Lei do Desmonte. "A circular da Susep também dá possibilidade de reposição de peças em caso de acidente por três modalidades: reparo com peça nova original, reparo com peça usada certificada e reparo com peça não original. Com essas opções, também haverá redução de custos para as apólices", diz.
Ouça a explicação completa na entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Jose Antonio Varanda - 10-09-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados