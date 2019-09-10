Uso intermitente e reparo com peça usada vão baratear seguro de carro

Trânsito: uso de seguro Crédito: Fábio Vieira/FotoRua

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) publicou, no final de agosto, uma nova circular que para a estruturação de planos de seguros. A publicação flexibiliza o tempo de contratação do serviço, período de cobertura, e modelo de vigência, como os chamados seguros “liga-desliga”, pagos por uso. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o coordenador da Escola Nacional de Seguros, José Antonio Varanda, explica que a nova modalidade deve deve baratear e ampliar o uso dos seguros.

"As seguradoras estão se preparando para lançar essa modalidade no mercado. Ela é ideal, por exemplo, para quem só usa o carro nos finais semana. Imagine contratar o seguro para ser usado apenas quando sair nesses dias. Vai baratear para o usuário", pontuou.

Varanda também fala sobre a Lei do Desmonte. "A circular da Susep também dá possibilidade de reposição de peças em caso de acidente por três modalidades: reparo com peça nova original, reparo com peça usada certificada e reparo com peça não original. Com essas opções, também haverá redução de custos para as apólices", diz.

Ouça a explicação completa na entrevista: