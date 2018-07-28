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ENTREVISTA

Uso do protetor solar não deve ser esquecido no inverno

A exposição à radiação ultravioleta é a principal causa de câncer de pele

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 15:09

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

28 jul 2018 às 15:09
A exposição à radiação ultravioleta é a principal causa de câncer de pele, mas ela pode ser evitada com o uso de protetores solares. E a aplicação correta do produto é essencial para evitar danos ao DNA, alertam os estudos da área. No verão, até por conta da exposição intensa ao sol, a maior parte das pessoas acaba dando maior importância ao uso destes protetores. Mas e quando estamos numa temporada de inverno, por exemplo?
Os especialistas apontam que é errado pensar que no inverno esses cuidados devem ser deixados de lado. Além de ser importante passar bastante protetor solar, é recomendado também que seja reaplicado constantemente. Confira mais detalhes nesta edição do CBN Vitória em uma entrevista com o médico dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Egon Daxbacher.
Entrevista CBN Vitória - Dr. Egon Daxbacher - 28-07-18.mp3

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