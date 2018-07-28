Uso do protetor solar não deve ser esquecido no inverno

A exposição à radiação ultravioleta é a principal causa de câncer de pele, mas ela pode ser evitada com o uso de protetores solares. E a aplicação correta do produto é essencial para evitar danos ao DNA, alertam os estudos da área. No verão, até por conta da exposição intensa ao sol, a maior parte das pessoas acaba dando maior importância ao uso destes protetores. Mas e quando estamos numa temporada de inverno, por exemplo?